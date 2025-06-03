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В российском детском саду открыли военный уголок

В Дагестане открылся детский сад с военным уголком

Военный уголок, посвященный участникам специальной военной операции (СВО), развернули в новом детском саду в дагестанском селе. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале.

Детский сад с необычной композицией открылся в селе Верхний Дженгутай Буйнакского района. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть солдатские котелки, каску и противогаз. Также в военном уголке выставлена форма российских военнослужащих и портреты бойцов СВО — уроженцев села.

«Воспитание подрастающего поколения занимает самую важную роль в нашей работе. Такие военные уголки <...> символ нашей Великой Победы в Великой Отечественной войне и мы верим, что это станет символом победы над врагом сегодня», — сказала начальник управления образования Буйнакского района Зарема Пахрутдинова.

До этого ветеран СВО, артиллерист Евгений Голенцов представил в детском саду в Воронеже свою книгу «Записки мобилизованного», повествующую о жизни на фронте.

В частности, военнослужащий рассказал подрастающему поколению о питомцах российских солдат, а также описал, как выглядит военная база и раскрыл секрет, почему не ржавеют танки.

Книга состоит из трех частей: тыл, фронт и подготовка к отправке. Сюжет описывает будни отечественных артиллеристов и содержит «небольшие философские раздумья» автора.

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