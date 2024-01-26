Путин поручил внести изменения в закон о льготах для семей Героев России

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны внести изменения в российское законодательство, касающиеся предоставления льгот родственникам участников боевых действий. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В заявлении уточняется, что речь идет о семьях Героев России. Льготы предусмотрены для родственников военнослужащих, которые были награждены медалью «Золотая звезда» посмертно.

«Правительству РФ <...> обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих <...> предоставление членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания посмертно, льгот, аналогичных предоставленным членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания при жизни», — говорится в публикации.

Отмечается, что кабинет министров должен исполнить поручение до 1 апреля 2024 года. При этом ответственным за внесение изменений в законодательство назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

В декабре 2023 года спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что в ближайшее время парламент рассмотрит законопроекты об уравнивании прав всех участников СВО. Сенаторы начали работать в этом направлении в январе текущего года.

Ранее аналитики подсчитали, сколько детей мобилизованных граждан РФ получают единое пособие.