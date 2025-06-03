В Запорожской области началось поэтапное подключение к электросети

Балицкий: в Запорожской области началось подключение потребителей к электросети

В Запорожской области началось поэтапное подключение потребителей к электросети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Часть потребителей, проживающих в южной части Запорожской области, уже подключена к электроснабжению. На данный момент запитано порядка 20% от общего числа потребителей», — написал глава региона.

Балицкий добавил, что в настоящее время продолжаются работы по восстановлению энергосистемы. Специалисты подключают жителей Запорожской области к электросети в непрерывном режиме, подчеркнул губернатор.

В ночь на 3 июня Балицкий сообщил, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины Запорожская область была полностью обесточена. В связи с возникшей ситуацией объекты здравоохранения были переведены на резервные источники электроснабжения. Власти региона проводили оперативные совещания для решения проблем.

Ранее глава «Росатома» рассказал о ситуации на ЗАЭС после атаки на Запорожскую область.