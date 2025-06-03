Подорвавшиеся в Томилино на взрывчатке запутались в показаниях

Mash: подорвавшиеся молодые люди в Томилино назвали две версии произошедшего

Двое молодых людей, которые получили травмы при срабатывании самодельного взрывного устройства в подмосковном Томилино, запутались в показаниях. Пострадавшие дали противоречивые объяснения произошедшего, сообщает Telegram-канал Mash.

Изначально юноши заявили медикам, что обнаружили подозрительный пакет, который взорвался при вскрытии. Позже они изменили показания, сообщив о попытке подрыва самодельной петарды в поле. По их словам, устройство находилось в стеклянной таре.

3 июня сообщалось, что в Томилино подорвались двое парней. По словам молодых людей, все случилось после того, как они открыли пакет, который якобы нашли за одним из домов. Пострадавшие были госпитализированы с открытыми переломами и рваными ранами.

Прокуратура Московской области контролирует выяснение обстоятельств взрыва в Томилино. В ведомстве предварительно сообщили, что от местного жителя около 23 часов 45 минут 2 июня 2025 года поступило сообщение о громком хлопке за домом в мкр. Птицефабрика р.п. Томилино.

Ранее под Белгородом поезд подорвался на заложенной под рельсами взрывчатке.