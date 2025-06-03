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Общество
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Мошенницы познакомились с бизнесменом в интернете и выманили у него 52 млн рублей

Полицейские задержали подозреваемых в похищении 52 млн рублей у смоленца
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Depositphotos

Житель Смоленска попался на уловку мошенницы и потерял 52 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Бизнесмен познакомился с женщиной в 2021 году, но они длительное время общались по переписке. В какой-то момент новая знакомая предложила инвестировать в покупку участков в Саратовской области. В течение нескольких лет он отправлял женщине деньги, при этом они общались только в интернете.

«Когда сумма переведенных средств составила 52 млн рублей, мужчина заподозрил, что, скорее всего, попал в мошенническую схему, и обратился в полицию», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В результате задержали четырех женщин 20-35 лет. У них обнаружили телефоны и карты – предположительно, с их помощью подозреваемые обналичивали средства.

Из фигуранток двоих отправили под арест, двоим другим избрали меру в виде обязательства о явке.

Ранее в Петербурге аферисты выманили 14 млн рублей у блокадницы.

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