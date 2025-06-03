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Общество
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В Петербурге аферисты выманили 14 млн рублей у блокадницы

В Петербурге блокадница лишилась 14 млн рублей, отдав их курьеру аферистов
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Shutterstock

84-летняя петербурженка лишилась 14 миллионов рублей, поверив аферистам. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самой пострадавшей блокадницы, с ней связались неизвестные и заявили, что ее средства нужно задекларировать. Поверив мошенникам, женщина отдала прибывшему курьеру все свои сбережения. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В результате сотрудники МВД выяснили, что к произошедшему причастен 24-летний подозреваемый, которого недавно задержали за подобные преступления. Так, в Московском районе города он получил деньги от 88-летней жертвы мошенников. Молодой человек также забрал более 300 тысяч рублей у еще одного пенсионера.

«По оперативным данным, криминальный курьер «работал» сразу в нескольких районах города», – сообщается в публикации.

На данный момент полиция выясняет, причастен ли задержанный к другим подобным эпизодам.

Ранее мошенники заставили российского подростка поджечь несколько автомобилей.

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