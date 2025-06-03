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Общество
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Полиция эвакуировала здание Еврокомиссии из-за подозрительной сумки

В Брюсселе эвакуировали здание Еврокомиссии из-за подозрительной сумки
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Depositphotos

Правоохранительные органы эвакуировали здание Еврокомиссии и перекрыли главную дорогу в Европейском квартале Брюсселя после обнаружения в этом районе подозрительной сумки. Об этом сообщила газета Politico.

Движение на оживленной улице Рю де ла Лой недалеко от штаб-квартиры Европейской комиссии в Берлемоне оцепили полицейские автомобили и машины пожарной службы.

Здание «Коперник Брюссель», где располагается цифровой департамент Еврокомиссии, было эвакуировано полицейскими.

Сотрудники департамента рассказали, что не знают причин эвакуации.

Местная полиция и пожарная служба официально не комментировали ситуацию.

3 июня Bild сообщил, что в немецком городе Кельне более 20 тысяч человек временно покинут свои дома и рабочие места после обнаружения трех неразорвавшихся авиабомб времен Второй мировой войны во время исследования грунта.

Ранее коров эвакуировали на вертолетах из швейцарской деревни.

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