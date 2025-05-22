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Коров эвакуировали на вертолетах из швейцарской деревни из-за угрозы оползня

UPI: в Швейцарии с помощью вертолетов эвакуировали коров из-за угрозы оползня
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Коров эвакуировали на вертолетах из швейцарской деревни из-за угрозы оползня, пишет UPI.

Швейцарские власти эвакуировали жителей и скот из альпийской деревни Блаттен в долине Лётченталь, расположенной на юге страны, после того как из-за нестабильности грунта возникла угроза схода крупного оползня.

По данным властей, 300 человек и 52 коровы были вывезены из опасной зоны. В то время как часть животных была перемещена пешком или по дорогам, для доставки других животных пришлось использовать вертолеты — так чиновники обеспечили безопасность сельскохозяйственных животных в условиях сложного горного рельефа.

В администрации сообщили, что пока не могут назвать сроки, когда жители смогут вернуться в свои дома. Решение об эвакуации было принято в целях предосторожности, поскольку геологи зафиксировали признаки возможного смещения грунта в районе населенного пункта.

Ранее в Китае корова зашла в парикмахерскую и распугала посетителей.

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