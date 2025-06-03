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В Германии эвакуируют 20 тысяч человек из-за бомб времен Второй мировой войны

Bild: в Кельне эвакуируют 20 тыс. человек из-за трех неразорвавшихся бомб
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Shutterstock

В немецком городе Кельне более 20 тысяч человек временно покинут свои дома и рабочие места после обнаружения трех неразорвавшихся авиабомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщили Bild в городской администрации.

По данным источника, взрывоопасные находки обнаружили в понедельник, 2 июня, во время исследования грунта в районе Дойц. Как уточнили власти, эвакуация пройдет в среду — перед началом операции по обезвреживанию боеприпасов.

Под временное отселение попали жители и сотрудники предприятий в районах Альтштадт и Дойц, а также гости местных отелей — всего около 20,5 тыс. человек. В зону эвакуации попали здание телерадиокомпании RTL, железнодорожный вокзал, Кельнская ратуша, больница, два дома престарелых, несколько школ и детских садов.

В связи с операцией будет временно перекрыто движение по трем мостам через Рейн. При этом Кельнский собор в эвакуационную зону не вошел.

Ранее в Волгоградской области нашли боеприпас времен Великой Отечественной.

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