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Общество
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В Госдуме призвали убрать фастфуд из школьных столовых

В Госдуме призвали Роспотребнадзор разобраться с фастфудом в школьных столовых
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Максим Блинов/РИА Новости

Заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева попросила Роспотребнадзор разобраться с наличием фастфуда в школьных буфетах и столовых. Об этом сообщает ТАСС.

«Я направила письмо в Роспотребнадзор с просьбой проверить соблюдение санитарных норм в наших школах», — заявила она.

По ее словам, наличие фастфуда в школьных столовых, школьных буфетах — это совершенно неправильно.

Она отметила, что сладкие батончики и нездоровые перекусы создают и формируют у детей неправильные пищевые привычки, которые впоследствии могут сказаться на их здоровье.

До этого сообщалось, что законопроект о запрете пальмового масла в продуктах для школ, детских садов и вузов готовится к внесению в Госдуму. Инициатива, поддержанная спикером палаты Вячеславом Володиным, направлена на исключение искусственных заменителей из детского питания.

Ранее эксперт заявил о недоступности настоящего пальмового масла.

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