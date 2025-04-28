В Госдуму внесут законопроект о запрете пальмового масла в питании детей и студентов

«Известия»: в ГД внесут проект о запрете пальмового масла в школах и детсадах

Законопроект о запрете пальмового масла в продуктах для школ, детских садов и вузов готовится к внесению в Госдуму. Инициатива, поддержанная спикером палаты Вячеславом Володиным, направлена на исключение искусственных заменителей из детского питания, сообщают «Известия».

Документ, разработанный комитетом по аграрным вопросам, предусматривает запрет на использование пальмового масла в молочной, хлебобулочной и кондитерской продукции, закупаемой учебными заведениями. Контроль за соблюдением требований возложат на Роспотребнадзор и Россельхознадзор. По данным ФТС, ежегодный импорт пальмового масла в РФ достигает 1 млн тонн, из которых 30% идет в кондитерскую отрасль, 25% — в фастфуд.

«Пальмовое масло уступает по полезности оливковому или подсолнечному. Недопустимо, чтобы дети ели фальсифицированные продукты», — заявил глава комитета Госдумы Владимир Кашин.

В марте сообщалось, что в 2024 году ввоз пальмового масла в Россию сократился до 795 тысяч тонн и стал минимальным за последние десять лет.

Ранее эксперт заявил о недоступности настоящего пальмового масла.