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«Торгуют гудроном»: эксперт заявил о недоступности настоящего пальмового масла

Общественник Бражко: за пальмовое масло выдают обычный пищевой гудрон
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Depositphotos

Настоящее пальмовое масло – это хороший, качественный и полезный продукт. Однако сегодня в Россию массово ввозят около миллиона тонн сырья для производства биоэтанола и моторного масла – пищевого гудрона, который обычные жители в обиходе и называют «пальмовое масло», заявил руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, пальмовое масло – это дорогой продукт, который в силу своей стоимости (2-3 тыс. рублей за литр) для большинства жителей РФ недоступен и не входит в обычную потребительскую корзину. При этом сегодня химики научились использовать для фальсификации молочных продуктов не только говяжий и свиной жир, но и тропические жиры. Это и есть пальмовое масло – то есть масса, которая завозится для технических целей, объяснил Бражко.

По его словам, власти пытаются навести порядок в этом направлении, но пока сделать это не удается, так как оптовая цена на гудрон составляет всего порядка 50-60 рублей за один килограмм.

«Но если его продавать с этикеткой «масло сливочное», то при существующем уровне цен уже можно выручить порядка 1500 рублей за один килограмм, — отметил эксперт. — Эта огромная наценка, составляющая более 1000%, провоцирует коммерческую коррупцию».

По его мнению, все это привело к тому, что такие «жировые массы» и суррогаты массово завозятся на рынок, после чего используются везде, где можно заменить на них традиционные ингредиенты.

До этого менеджер по развитию новых технологий и научной поддержке «Юнилевер Русь» Евгений Пияк рассказал «Газете.Ru», что пальмовое масло – натуральный продукт, который получают из масличной пальмы. Его рациональное потребление не представляет опасности, заверил он.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать качественное сливочное масло.

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