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В Эстонии задержали двух иностранцев из-за георгиевской ленты

Эстонские пограничники задержали граждан США и ФРГ из-за георгиевской ленты
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Светлана Шевченко/РИА Новости

На эстонской границе задержали граждан США и ФРГ из-за найденных у них во время обысков георгиевских лент. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии.

Отмечается, что американский гражданин был задержан на контрольно-пропускном пункте «Нарва-1» на границе с Российской Федерацией. После объяснений с пограничниками мужчина отказался от георгиевской ленты и продолжил путь в Эстонию, говорится в сообщении.

Гражданина ФРГ задержали на одном из контрольно-пропускных пунктов на юге Эстонии. Георгиевскую ленту нашли в его личной машине. Сотрудники пограничной охраны объяснили немцу, что ношение и распространение «подобных символов» в Эстонии запрещено законом. Этот иностранец также отказался от ленты и продолжил путь.

Георгиевские ленты запретили в Эстонии в апреле 2022 года, после начала российской специальной военной операции на Украине. Министр юстиции балтийской страны Марис Лаури заявляла журналистам, что цель таких законов — «запретить любые символы, используемые для оправдания агрессии или призывов к войне».

Ранее россиянина выдворили из Эстонии из-за демонстрации герба России.

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