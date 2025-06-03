«Это наша халатность»: в Госдуме прокомментировали «слив» заданий перед ЕГЭ

Публикация заданий до начала проведения ЕГЭ по обществознанию произошла из-за халатности чиновников. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава. Депутат отметил, что специалисты должны исключить все возможности «сливов» материалов экзаменов в будущем.

«По поводу аннулирования – это уже министерство с Рособрнадзором вместе [решают]. А то, что слили – допускаем, что есть такие нерадивые люди. Но это больше, может, халатность наша. Надо исключать всякие возможности, чтобы кто-то мог слить вопросы и результаты. Здесь надо очень холодным умом решения принимать, чтобы исключить в нашей работе, во время сдачи экзамена и вообще, такие варианты, которые можно слить. Наказание – по горячим следам не надо этого делать. Просто исключить надо такие возможности», — сказал он.

3 июня Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что утром в день проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию в сети появились варианты заданий. Уточняется, что «слив» начал расходиться по школьным чатам, пока его не начали срочно удалять. При этом, во сколько именно материалы впервые появились в сети и сколько учеников успело ознакомиться с ними перед экзаменом, неизвестно.

Один из репетиторов рассказал изданию, что сканы заданий были опубликованы около 10:30 утра по московскому времени, незадолго до начала экзамена по обществознанию, и предположил, что эти материалы могли быть куплены. Некоторые вопросы полностью совпали с теми, что были на реальном экзамене. Мужчина подчеркнул, что последний подобный слив сканов был в 2018 году.

В этом году более 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.

Ранее депутат Вассерман назвал мошенничеством публикацию заданий перед ЕГЭ по обществознанию.