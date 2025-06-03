Суд снова признал законным приговор создателю Mr. Freeman за фейки о ВС РФ

Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердил заочный восьмилетний приговор создателю веб-сериала Mr. Freeman, мультипликатору Павлу Мунтяну (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Приговор оставлен без изменения, жалоба — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

В сентябре 2024 года проживающего на Кипре Мунтяна заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» про армию России. В РФ автор Mr. Freeman с весны 2023 года числится в реестре иноагентов, в декабре этого же года мультипликатора оштрафовали по статье о дискредитации армии на 40 тыс. руб., а в феврале 2024-го он был заочно арестован. Мунтян объяснял свое преследование постами о событиях в Буче весной 2022 года.

В прошлом сентябре стало известно, что против создателя Mr. Freeman могут возбудить еще одно уголовное дело. По данным ТАСС, у следователей есть основания возбудить дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах). Если это произойдет, Мунтяну будет грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее актера из сериала «След» приговорили к 9 годам за фейки о ВС РФ.