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Общество
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Медведь уплыл из России в Китай через Амур

Медведь из России переплыл реку Амур и оказался в Китае

В китайских СМИ появилось видео, на котором медведь переплывает реку Амур. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Видеоролик сняли рыбаки, которые, наблюдая за животным, шутливо напомнили ему, что «сюда без паспорта нельзя».

Сергей Колчин, научный сотрудник Института водных и экологических проблем дальневосточного отделения РАН сообщил изданию, что зверь, вероятно, вскоре вернется обратно в Россию. Ученый отметил, что медведи — отличные пловцы и способны преодолевать большие водные расстояния.

По его словам, причиной переправы через Амур могло стать расселение или поиск полового партнера.

«… сейчас у медведей сезон размножения, и в поисках половых партнеров они также могут широко перемещаться, в том числе преодолевать обширные водные преграды», – заявил он.

При этом отмечается, что чаще всего медведи пересекают Амур и Уссури в конце лета и осенью, в периоды локального изобилия желудей и орехов.

По прибытии на китайскую сторону медведь мог достичь заповедника Тайпингоу. Местные правоохранители попросили жителей не выходить в горы в одиночку.

До этого в Перми заметили медведя, вышедшего на прогулку в студенческом городке. Зверь прогулялся вдоль бассейна и отправился к кампусу.

Ранее в Индии тигр встретился с медведем в заповеднике.

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