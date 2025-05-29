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В Перми медведь бегал по территории студенческого городка

В Перми медведь гулял по студгородку и попал на видео

Медведя, вышедшего на прогулку, заметили в студенческом городке Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), зверь прогулялся вдоль бассейна и отправился к кампусу. Видео произошедшего публикует Telegram-канал «Большая Пермь».

Инцидент произошел 29 мая рано утром, медведя заметили на территории спортивного комплекса университета. Хищник прогулялся вдоль бассейна и направился в сторону кампуса студентов и детского сада. По данным местных СМИ, это был медвежонок.

«Я оставила заявку в 112. Обещали передать в единую диспетчерскую службу. Жители звонили лесникам, они отреагировали очень спокойно», — рассказала порталу Properm. ru испуганная местная жительница.

На место выехал инспектор охотнадзора, он осмотрит место и поговорит с очевидцами, проверит, есть ли у медвежонка путь до леса.

Ранее на Камчатке медведь переплыл реку и бросился к машине с людьми.

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