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Общество
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В Испании остановили производство израильских ракет

Минобороны Испании аннулировало лицензии на производство израильских ракет
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Andrea Comas/Reuters

Министерство обороны Испании отменило лицензии израильской компании Rafael Advanced Defense Systems на производство противотанковых ракет Spike LR2. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на данные ведомства.

«Минобороны Испании аннулировало лицензии израильской компании Rafael Advanced Defense Systems на производство противотанковых ракет Spike LR2 на территории Испании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство рассматривает возможность переориентации программы в поисках альтернатив.

Контракт на поставку 168 ракетных комплексов пятого поколения стоимостью €285 млн был подписан еще 3 октября 2023 года, до начала широкомасштабных боевых действий на Ближнем востоке.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее заявил, что правительство Испании выступило за введение эмбарго на поставки оружия Израилю, чтобы добиться прекращения боевых действий в секторе Газа.

Ранее на Западе заявили, что Трамп начинает терять терпение по отношению к Нетаньяху.

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