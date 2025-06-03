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Сейсмолог оценил угрозу цунами и нового землетрясения в Турции в ближайшие дни

Сейсмолог Шебалин: в Турции ожидаются небольшие и неопасные для людей афтершоки
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Depositphotos

Жителям и гостям Турции можно не переживать из-за последствий землетрясения и предстоящих афтершоков, так как толчки произошли глубоко в море, считает главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин. На поверхности афтершоки люди практически не почувствуют, заверил он в беседе с НСН.

«Цунами невозможно точно, так как землетрясение было на большой глубине. Афтершоки будут, но их практически не почувствуют на поверхности. Магнитуда на глубине была 5,8, а на поверхности — 6 баллов, но они будут еще слабее», — пояснил эксперт.

По его словам, угроза сильных разрушений есть всегда, но в данный момент землетрясение уже произошло, и опасаться нечего. Эпицентр толчков был в море на глубине 70 км. В подобных случаях обычно люди чувствуют только неприятную тряску, на домах появляются трещины, могут попадать предметы, пояснил сейсмолог.

Напомним, сегодня в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8, после чего объявили угрозу цунами. Сообщалось, что 69 человек пострадали, а один стал жертвой панической атаки на фоне подземных толчков.

Ранее туристы начали массово отменять поездки в Японию из-за предсказаний из манги о землетрясении.

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