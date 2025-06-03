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Эксперты рассказали, почему никогда не следует расчесывать мокрые волосы

Daily Mail: расчесывание мокрых волос может нанести серьезный вред их структуре
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Shutterstock

Эксперты рассказали, почему никогда не следует расчесывать мокрые волосы, пишет Daily Mail.

Специалисты в области трихологии и ухода за волосами предупреждают: расчесывание мокрых волос может нанести серьезный вред их структуре. Этот процесс делает волосы более уязвимыми для ломкости, выпадения и долгосрочных повреждений.

По словам Алексии Донован, директора по работе с клиентами в компании Barber Surgeons Guild, мокрые волосы становятся более эластичными, но при этом менее прочными. Они легче спутываются, растягиваются и ломаются.

«Кроме того, они чаще спутываются, что может привести к поломке или повреждению», — отметила она.

Научно доказано, что вода вызывает набухание волосяного стержня, открывает кутикулу и снижает прочность волоса, добавляют эксперты. Это делает его особенно чувствительным к механическим повреждениям. Горячая вода усиливает эффект, лишая волосы влаги и делая их сухими и ломкими.

Доктор Мехмет Эрдоган, соучредитель клиники Smile Hair в Стамбуле, объяснил, что такое растяжение нарушает внутреннюю белковую структуру волоса. После этого он уже не возвращается к своей первоначальной форме.

Дерматолог Дэвид Джонсон и хирург по пересадке волос Росс Копельман ранее отмечали, что частое мытье и воздействие тепла, особенно на окрашенные или текстурированные волосы, значительно ослабляют их структуру.

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