Мужчина пытался изнасиловать девочку и напал на полицейских с ножом

На Алтае мужчину задержали за попытку изнасилования ребенка и угрозы полицейским

В Алтайском крае мужчину подозревают в нападении на полицейских после попытки надругательства над девочкой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в селе Сунгай. По данным собеседника, мужчина пытался изнасиловать ребенка, на это обратил внимание бывший сотрудник правоохранительных органов и обратился в полицию.

«Подозреваемый успел скрыться с места происшествия, однако полицейским удалось его найти», – сообщается в публикации.

Заметив сотрудников МВД, подозреваемый стал размахивать ножом и кричать, что нанесет преследователям травмы. В результате полицейским пришлось выстрелить в воздух, затем – в ногу мужчине. Только после этого он прекратил угрожать, и сотрудники правоохранительных органов смогли его задержать.

Подозреваемого отправили в изолятор. После стрельбы его ногу осмотрели, жизни мужчины ничего не угрожает.

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