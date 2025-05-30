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Общество
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В Твери IT-специалист остановил девочку на велосипеде и стал ее домогаться

В Твери IT-специалиста задержали за приставания к 10-летней девочке
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Алексей Никольский/РИА Новости

Мужчину из Подмосковья подозревают в действиях сексуального характера в отношении десятилетнего ребенка. Об этом сообщает управление МВД по Тверской области.

Инцидент произошел на Петербургском шоссе. По предварительным данным, 38-летний IT-специалист заметил ехавшую на велосипеде школьницу и остановил ее под предлогом спустившегося у ее транспорта колеса.

«Когда девочка спешилась, мужчина совершил в отношении нее действия сексуального характера, после чего скрылся», – сообщается в публикации.

Ребенок рассказал о ситуации родителям и педагогам, взрослые обратились в полицию. Мужчину задержали и передали следственным органам. Не исключается, что IT-специалист причастен к другим подобным случаям.

До этого в Москве пристававшего к подросткам в метро мужчину избили пассажиры. Один из пострадавших заявил, что пьяный мужчина якобы хотел его изнасиловать.

Ранее иностранец познакомился с девочкой из Кстово в соцсетях и домогался ее в гаражном массиве.

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