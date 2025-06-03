На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Госдуме нашли новый способ снизить потребление алкоголя россиянами

Депутат Хамитов призвал наносить на спиртные напитки статистику жертв алкоголизма
close
Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо принять дополнительные меры по снижению алкоголизации населения – на бутылки с крепкими спиртными напитками следует наносить статистические данные о количестве жертв распития алкоголя. С такой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Депутат в своем обращении напомнил, что, по данным ВОЗ, в России от употребления алкоголя ежегодно умирают порядка 200 тыс. человек. Из них треть – это молодые мужчины трудоспособного возраста. Причиной такого исхода становятся заболевания, вызванные потреблением спиртного, в том числе – цирроз печени, отравления и другие. Хамитов предложил наносить на бутылки с алкоголем, в которых содержание спирта выше 35%, статистические данные по годовой смертности от алкоголя, ориентируясь на информацию Росстата. По его словам, подобный опыт уже имеют страны Латинской Америки и Ирландии.

Что касается реализации инициативы, то она не потребует от производителей крупных финансовых затрат, но при этом хорошо впишется в общую государственную стратегию по уменьшению количества потребления алкоголя среди россиян, заключил депутат.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил о первых результатах реализации «сухого закона», который некоторые регионы России ввели с различными по строгости мерами. По его словам, в них на 42% снизилась смертность от алкогольных последствий, и на 50% снизилась преступность по алкогольным причинам.

Ранее эксперт предостерег от перегибов в борьбе с алкоголизмом.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами