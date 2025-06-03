В Госдуме нашли новый способ снизить потребление алкоголя россиянами

В России необходимо принять дополнительные меры по снижению алкоголизации населения – на бутылки с крепкими спиртными напитками следует наносить статистические данные о количестве жертв распития алкоголя. С такой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Депутат в своем обращении напомнил, что, по данным ВОЗ, в России от употребления алкоголя ежегодно умирают порядка 200 тыс. человек. Из них треть – это молодые мужчины трудоспособного возраста. Причиной такого исхода становятся заболевания, вызванные потреблением спиртного, в том числе – цирроз печени, отравления и другие. Хамитов предложил наносить на бутылки с алкоголем, в которых содержание спирта выше 35%, статистические данные по годовой смертности от алкоголя, ориентируясь на информацию Росстата. По его словам, подобный опыт уже имеют страны Латинской Америки и Ирландии.

Что касается реализации инициативы, то она не потребует от производителей крупных финансовых затрат, но при этом хорошо впишется в общую государственную стратегию по уменьшению количества потребления алкоголя среди россиян, заключил депутат.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил о первых результатах реализации «сухого закона», который некоторые регионы России ввели с различными по строгости мерами. По его словам, в них на 42% снизилась смертность от алкогольных последствий, и на 50% снизилась преступность по алкогольным причинам.

Ранее эксперт предостерег от перегибов в борьбе с алкоголизмом.