Мать убила шестилетнего сына во время обряда экзорцизма

В США мать расправилась с маленьким сыном во время ритуала экзорцизма

В США мать убила шестилетнего сына во время обряда по изгнанию демонов, сообщает ABC News.

Правоохранители пришли к дому мальчика в Форт-Пирсе, Флорида, после того, как он, начиная с 14 мая, более двух недель отсутствовал на школьных занятиях. Безжизненное тело ребенка было найдено в его кровати.

Его мать, Ронда Джойс Паулинис, рассказала детективам, что пыталась «изгнать демонов» из сына, и когда он перестал двигаться и умер, она поверила, что ребенок освободился от демонов и вскоре вернется к жизни. Предварительно, смерть пострадавшего наступила 18 мая.

Паулинис предъявили обвинения в убийстве второй степени, сокрытии смерти и умышленном перемещении тела. Известно, что до этого власти уже проверяли женщину в связи с бытовыми проблемами и медицинскими вопросами, при этом у нее случались эмоциональные перепады.

Ранее в Якутске мать избила сына клюшкой за опоздание и сломала ему руку.