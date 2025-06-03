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Общество
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Власти Нижегородской области подтвердили взрыв фуры на территории завода

Глава округа Мудров: в Нижегородской области взорвался и загорелся грузовик
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Глава Городецкого округа Нижегородской области Александр Мудров в своем Telegram-канале подтвердил факт взрыва и возгорания фуры в регионе.

«‎Ночью произошел взрыв и последующее возгорание грузового автомобиля, который осуществлял перекачку горюче-смазочных материалов на территории завода «Дайдо Метал Русь», — написал Мудров.

В результате ЧП пострадал один человек, на данный момент он находится в реанимации одной из больниц города Заволжья, добавил глава округа.

До этого сообщалось, что на территории Заволжского моторного завода (ПАО «ЗМЗ») в Нижегородской области накануне загорелся грузовик с цистерной. ЧП произошло в цеху, где хранились химические вещества. По предварительным данным, работник получил ожоги 10% поверхности тела.

Сейчас Государственная инспекция труда проводит расследование, выясняются причины и обстоятельства происшествия. Ведомство ожидает официальных сообщений от работодателя и медицинского учреждения, где находится пострадавший. По информации ГУ МЧС по Нижегородской области, пожар, распространившийся на 75 квадратных метров, затронул не только грузовик, но и кровлю цеха.

Ранее в Камчатском крае произошел крупный пожар на рыбокомбинате.

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