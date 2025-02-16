В Саратове сироте дали квартиру без двери и отказались оплатить ремонт

В Саратове сироте предоставили разбитую квартиру и отказались оплатить ремонт в ней. Историю 35-летнего Дениса Кошелева приводит ИА «Взгляд-инфо».

Квартира была закреплена за Денисом, когда ему было шесть лет — его мать тогда оказалась в колонии, отца лишили родительских прав, а сам мальчик попал в школу-интернат. Закрепленная за ним по договору квартира в пятиэтажном доме с тех пор не использовалась до июля 2013 года. Все это время квартира пустовала, из нее вынесли дверь и в ней нередко жили бездомные лица. После того как Кошелев получил квартиру, на него стали начисляться коммунальные платежи за нее, при этом пользоваться ей из-за отсутствия средств на ремонт юноша не мог.

«Все это время я жил и по настоящее время живу, где придется, хотя в июне 2023 года Заводской райсуд обязал районную администрацию отремонтировать квартиру. Но до сих пор ничего не сделано, хотя и решение суда вступило в силу и на руках у меня имеется исполнительный лист», — рассказал юноша.

По его словам, отсутствие ремонта в квартире чиновники объясняют отсутствием средств. После жалобы Кошелева главе Следственного комитета Александру Бастрыкину дело было поставлено на контроль последнего. Началась процессуальная проверка.

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