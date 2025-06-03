В Кировской области возбудили дело после конфликта экс-зампреда закса с женщиной на дороге

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего зампреда заксобрания региона после нападения на женщину на дороге. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В действиях мужчины усмотрели признаки хулиганства.

«В ходе расследования уголовного дела действиям фигуранта также будет дана правовая оценка по ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества)», – сообщается в публикации.

О конфликте стало известно сегодня. По данным Telegram-каналов, бывший представитель заксобрания Владислав Гукасов ехал по улице на машине и заметил поворачивавшую женщину.

Ему якобы показалось, что россиянка его подрезала, поэтому он вышел из автомобиля и стал наносить удары по авто, позже, по данным источников, напал на водительницу.

Женщина получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. О ее состоянии после конфликта не сообщалось.

Ранее машина депутата Ленобласти врезалась в автомобиль скорой помощи в Петербурге.