Экс-зампред Кировского заксобрания избил женщину из-за конфликта на дороге

SHOT: экс-зампред заксобрания Кировской области избил женщину при ее ребенке

Жительница Кировской области пострадала после конфликта с экс-представителем заксобрания региона Владиславом Гукасовым. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на перекрестке Чапаева и Комсомольской в Кирове. По данным Telegram-канала, 29-летняя женщина с ребенком в автомобиле поворачивала на дороге. Ехавший на Mercedes экс-зампред заксобрания якобы предположил, что она его подрезала.

После этого мужчина выбежал на проезжую часть, назвал водительницу «жирной мразью» и несколько раз ударил по ее машине. Затем он якобы нанес несколько ударов женщине по голове.

На кадрах с места видно, как мужчина в черной одежде ударяет рукой автомобиль, на другом отрывке видео — бьет водительницу.

«После этого Гукасов быстро укатил с места, а женщина вызвала полицию», — сообщается в публикации.

В результате пострадавшей понадобилась помощь медиков. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее в Ленобласти водитель жестоко избил таксиста, и это попало на видео.