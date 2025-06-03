Мошенники заставили российского подростка поджечь несколько автомобилей

В Нефтеюганске 16-летний мальчик совершил серию поджогов автомобилей, действуя по инструкциям телефонных мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, в разных районах города загорелись четыре машины. Три автомобиля получили серьезные повреждения, четвертый удалось спасти от огня. Специалисты при проверке установили, что причиной стали умышленные поджоги.

Правоохранители в быстро задержали девятиклассника из местной школы. Подросток признался, что действовал по указаниям неизвестных, которые звонили ему и писали в мессенджерах.

Сначала ему позвонила женщина, представившаяся сотрудницей школы, и попросила фото паспорта. После этого юноше поступил звонок от человека, якобы представляющего правоохранительные органы. Тот сообщил, что аккаунт подростка на портале «Госуслуги» якобы был взломан, и теперь нужно срочно перевести деньги на «безопасный счет». Испуганный школьник отправил мошенникам 200 тысяч рублей со счета своей матери.

Позже мошенники заявили, что деньги якобы попали к запрещенной организации и теперь его мать и сестру могут арестовать. Чтобы этого избежать, подростку предложили выполнить задание — найти и поджечь автомобили с патриотической символикой.

Парень купил в магазине горючую жидкость, обливал ею машины и поджигал их зажигалкой. Некоторые пожары удалось потушить прохожим еще до прибытия пожарных. Из людей от действий подростка никто не пострадал.

Против школьника возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Пока что его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее россиянам рассказали о функции молчаливых звонков с последующим сбросом.