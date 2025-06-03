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Россиянам рассказали, как защититься от клещей на даче без химикатов

Pravda.Ru: раствор из чеснока и уксуса поможет защититься от клещей на даче
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Shutterstock

Чеснок и уксус помогут защитить себя и домашних животных от клещей на даче без химикатов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Для этого нужно развести натертый чеснок и белый уксус в стакане воды и распылить смесь у входов в дом, на подоконниках, в саду. Кроме того, можно добавлять эфирные масла в воду и опрыскивать раствором одежду, обувь и сад. Подойдут эвкалипт, лаванда, масло чайного дерева или лимонник.

Для дополнительной безопасности важно регулярно стричь траву, следить за зонами, где играют питомцы, проверять их шерсть после прогулки. Кроме того, специалисты советуют регулярно стирать подстилки и лежанки.

Профессор Томас Мазер, директор Центра трансмиссивных заболеваний и Ресурсного центра TickEncounter при Университете Род-Айленда до этого говорил, что душ сразу после прогулки на природе помогает смыть клещей, которые еще не успели закрепиться на коже. Чтобы снизить риск прикрепления клещей к коже, Мазер рекомендует использовать репелленты от насекомых, избегать лесистых и кустарниковых местностей с высокой травой и тщательно проверять одежду на наличие насекомых.

Ранее врач рассказал о риске получить аллергию на молоко и мясо из-за укуса клеща.

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