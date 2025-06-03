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Общество
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В Московской области дети пытались оторвать имена на военном обелиске

В подмосковных Мытищах дети пытались оторвать имена на военном обелиске

В Мытищах Московской области дети пытались оторвать имена на обелиске «Воин-освободитель». Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

«‎Отмечается, что на городских камерах видеонаблюдения запечатлено, как дети в присутствии взрослого садятся на памятник, топчут газон и пытаются оторвать имена с обелиска»‎, — сказано в посте.

В Следственном комитете (СК) Подмосковья агентству «‎Москва» рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства и участников инцидента.

11 мая сообщалось, что в Хабаровске дети устроили горку на памятнике военному самолету-истребителю Су-7Б. Как отмечал «Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры», памятник был установлен ко дню 30-летия Победы в Великой Отечественной войне в честь летчиков-дальневосточников.

Ранее мальчик закрасил портреты ветеранов в Якутии.

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