В Московской области дети пытались оторвать имена на военном обелиске

В Мытищах Московской области дети пытались оторвать имена на обелиске «Воин-освободитель». Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.
«Отмечается, что на городских камерах видеонаблюдения запечатлено, как дети в присутствии взрослого садятся на памятник, топчут газон и пытаются оторвать имена с обелиска», — сказано в посте.
В Следственном комитете (СК) Подмосковья агентству «Москва» рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ.
На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства и участников инцидента.
11 мая сообщалось, что в Хабаровске дети устроили горку на памятнике военному самолету-истребителю Су-7Б. Как отмечал «Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры», памятник был установлен ко дню 30-летия Победы в Великой Отечественной войне в честь летчиков-дальневосточников.
Ранее мальчик закрасил портреты ветеранов в Якутии.