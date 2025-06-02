Годовалая девочка опрокинула на себя средство для чистки плит и получила химический ожог

NewsNN: в Павлове ребенок получил химический ожог, опрокинув на себя очиститель

В Павлове Нижегородской области годовалый ребенок опрокинул на себя средство для чистки плит и получил химический ожог. Об этом сообщает NewsNN.

Инцидент произошел, когда малолетняя девочка, находившаяся под присмотром бабушки, опрокинула на себя жироудалитель для чистки плиты. В момент происшествия бабушка отвлеклась на домашние дела и услышала плач ребенка уже после случившегося.

Девочку доставили в медицинское учреждение с химическим ожогом, занимающим 5% поверхности тела. Родители пострадавшей не имеют претензий, признавая случайный характер происшествия. Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

До этого двухлетняя девочка отпила из бутылки из-под детской воды и оказалась в больнице. Выяснилось, что в этой емкости находилась уксусная кислота.

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