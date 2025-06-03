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Студентов призвали сообщать о случаях принуждения к организации фуршетов

Депутат Смолин: никто не имеет права принуждать студентов к организации фуршетов
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Shutterstock

Российские студенты пожаловались на обязанность организовывать фуршеты для преподавателей во время сдачи госэкзаменов и защиты дипломов – соответствующие сообщения появились в СМИ. На самом деле решение об угощении педагогов – это вопрос культуры, но если речь идет о принуждении, то учащиеся могут обратиться по этому вопросу к ректору и правоохранителям, рассказал 360.ru первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

По словам депутата, во время его работы преподавателем в вузе на столе комиссии во время защиты дипломов студентов не было ничего, кроме минеральной воды. Причем никто никого не заставлял что-либо покупать – все делалось по желанию самих учащихся.

«Если студентов заставляют, то они на это должны жаловаться, как минимум ректору. Ну, а максимум, в правоохранительные органы», — заявил депутат.

В свою очередь выпускница хабаровского колледжа на условиях анонимности сообщила изданию, что еще перед сдачей экзаменов студентам сообщали, что им полагается «проставиться» кураторы учебных групп. Так, каждому человеку в комиссии нужно подарить букет цветов и каждого необходимо хорошо накормить, пояснила она. На организацию застолья, по ее словам, с учащихся собрали по 3 тыс. рублей.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что студенты жалуются на принуждение к организации фуршетов во время защиты дипломов и сдачи выпускных экзаменов – такая практика распространилась как на вузы, так и на средние профессиональные учебные заведения страны. Причем утверждается, что кураторы заранее получали от преподавателей требования по составу продукции для стола, а студенты, которые отказывались складываться, получали заниженные оценки.

Ранее в Пермском крае студенты сдавали зачет по ходьбе на лыжах, катаясь по траве.

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