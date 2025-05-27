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В Пермском крае студенты сдавали зачет по ходьбе на лыжах, катаясь по траве

В Пермском крае педагог принимал зачет по ходьбе на лыжах весной

Преподаватель физкультуры из Пермского края заставил студентов сдавать «долги» по зимним нормативам летом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, некоторые учащиеся местного техникума не сдали зачеты по лыжной подготовке в прошлом полугодии, поэтому педагог заставил их кататься на лыжах по траве.

На кадрах с места заметно, как два студента ходят на лыжах по территории заведения, в тот момент как за этим следит преподаватель.

На ситуацию обратили внимание в министерстве образования региона. По словам представителей ведомства, уже проведено служебное расследование.

«С педагогом проведена беседа о недопустимости применения таких способов ликвидации задолженностей студентов», – рассказали в министерстве.

До этого в Китае подростки пришли к однокласснику в медучреждение, чтобы сделать с ним выпускное фото. У 15-летнего подростка диагностировали заболевание, из-за которого он на время бросил учебу и находился в больнице.

Школьники пришли к юноше в гости, чтобы сделать совместное фото. Инициатором стала учительница.

Ранее в Рособрнадзоре высказались об излишне сложных материалах в школьной программе.

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