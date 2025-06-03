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Названы лучшие упражнения, которые помогут укрепить мышцы кора

Pravda.Ru: боковая планка укрепит мышцы кора
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Shutterstock

Тренировка с гантелями и собственным весом поможет укрепить мышцы кора. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они рекомендуют выполнять каждое упражнение в течение 45 секунд, отдыхать 15 секунд и повторять три-четыре раунда. Так, первое упражнение — боковая планка, которая поможет укрепить косые мышцы живота. Чтобы усложнить его, можно прижать гантель к верхнему бедру или поднять верхнюю ногу в воздух. Кроме того, эффективной является планка с касанием пальцами ног — она задействует плечи, руки, верхнюю часть груди, верхнюю часть спины и корпус.

«Из положения высокой планки поднимите бедра вверх и назад в позу собаки мордой вниз. Затем коснитесь одной рукой противоположной ноги и повторите с другой стороны. Вернитесь в планку и повторите», — уточнили в сообщении.

Еще одно упражнение — русские скручивания, которые прорабатывают косые мышцы живота, пресс, поперечные мышцы живота, сгибатели бедра, поясницу, плечи и широчайшие мышцы спины. Для выполнения таких скручиваний эксперты советуют сесть, поставить ноги на пол или поднять их, откинуться назад и держать спину прямо.

До этого эксперты говорили, что планка является одним из самых эффективных упражнений для подтянутого пресса и сжигания жира на животе, потому что она помогает активизировать весь корпус и включить поперечную мышцу живота.

Ранее тренеры назвали лучшие упражнения на квадрицепсы.

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