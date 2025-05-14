Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые эффективные упражнения для подтянутого пресса

Pravda.Ru: планка и русские скручивания помогут подтянуть пресс
close
Shutterstock

Планка является одним из самых эффективных упражнений для подтянутого пресса и сжигания жира на животе, потому что она помогает активизировать весь корпус и включить поперечную мышцу живота. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, планка активирует на 20% больше мышц кора, чем традиционные скручивания, а также ускоряет метаболизм и улучшает функциональную силу. Кроме того, можно выполнять скручивания «велосипед» и подтягивать колени к груди вместе с противоположным локтем. Сжечь калории и развить вращательную силу помогут русские скручивания, добавили специалисты.

Кроме того, к эффективным они отнесли упражнения альпинист и подъем ног в висе.

«Большинство людей никогда не тренируют нижний пресс должным образом, пока не попробуют подъем ног в висе», — отметил доктор Стюарт Макгилл, эксперт по биомеханике позвоночника.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе до этого обнаружили клеточный механизм, объясняющий, почему с возрастом увеличивается жировая прослойка на животе.

Ранее врач рассказал, как «сидеть» в телефоне без вреда для спины и шеи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами