Названы самые эффективные упражнения для подтянутого пресса

Планка является одним из самых эффективных упражнений для подтянутого пресса и сжигания жира на животе, потому что она помогает активизировать весь корпус и включить поперечную мышцу живота. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, планка активирует на 20% больше мышц кора, чем традиционные скручивания, а также ускоряет метаболизм и улучшает функциональную силу. Кроме того, можно выполнять скручивания «велосипед» и подтягивать колени к груди вместе с противоположным локтем. Сжечь калории и развить вращательную силу помогут русские скручивания, добавили специалисты.

Кроме того, к эффективным они отнесли упражнения альпинист и подъем ног в висе.

«Большинство людей никогда не тренируют нижний пресс должным образом, пока не попробуют подъем ног в висе», — отметил доктор Стюарт Макгилл, эксперт по биомеханике позвоночника.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе до этого обнаружили клеточный механизм, объясняющий, почему с возрастом увеличивается жировая прослойка на животе.

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