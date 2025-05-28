Тренеры назвали лучшие упражнения на квадрицепсы

Сплит-приседания 1.5 помогут эффективно укрепить квадрицепсы и придать силу повседневным движениям — ходьбе и бегу. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

Обычные сплит-приседания требуют постановки ног в позицию сплит-стойки. В ходе их выполнения нужно опустить колено к земле, а затем поднять его обратно (как статический выпад).

«Сплит-приседания 1,5 добавляют этот дополнительный полуповтор, который делает его немного острее, увеличивает время под напряжением, и вы действительно почувствуете, как горят квадрицепсы. На этот раз, опустив колено на пол, поднимите его наполовину, затем снова опустите колено на пол, затем верните его полностью», — отметили в сообщении.

Кроме того, эксперты рекомендуют выполнять приседания на одной ноге, а также делать жим ногами в тренажере. По их словам, эти варианты также помогут накачать квадрицепсы.

До этого эксперты говорили, что упражнения для развития подвижности нижней части тела помогут снизить боль, а также станут профилактикой травм. Так, для тренировки подвижности нижней части тела можно выполнять попеременные казачьи приседания с переносом веса на одну ногу, боковую растяжку, вращение бедер, глубокий выпад и глубокое приседание с растяжкой подколенных сухожилий.

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