Собчак заявила, что мужчины не должны жениться до 30 лет

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что до 30 лет мужчины думают гормонами

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила в Telegram-канале, что браки разваливаются из-за молодых мужчин, которые вступают в них.

По мнению Собчак, мужчины до 30 лет думают гормонами. Телеведущая заявила, что в ее окружении есть только единичные случаи, когда люди сохраняли отношения, если поженились в 20 лет.

«Матери остаются одиночками, дети воспитываются мамами и бабушками. Государству это пофиг — лишь бы рожали. Но крепкие устойчивые отношения лучше все же развивать, когда все «нагулялись», — поделилась журналистка.

Собчак взяла интервью у певца Вани Дмитриенко. В нем она заявила, что закон должен запрещать мужчинам до 30 лет вступать в брак.

Собчак была замужем дважды. В 2013 году она сыграла свадьбу с актером Максимом Виторганом. В их браке родился сын Платон. В 2019-м актер и телеведущая развелись. В том же году Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова.

В мае 2025-го Собчак выступила против идеи журналиста Сергея Ключенкова (Мардана) об увеличении демографии с помощью отмены пенсии.

Ранее Собчак наступила каблуком на ногу звезде «Джокера».