На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

Собчак заявила, что мужчины не должны жениться до 30 лет

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что до 30 лет мужчины думают гормонами
close
Telegram-канал СОБЧАК

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила в Telegram-канале, что браки разваливаются из-за молодых мужчин, которые вступают в них.

По мнению Собчак, мужчины до 30 лет думают гормонами. Телеведущая заявила, что в ее окружении есть только единичные случаи, когда люди сохраняли отношения, если поженились в 20 лет.

«Матери остаются одиночками, дети воспитываются мамами и бабушками. Государству это пофиг — лишь бы рожали. Но крепкие устойчивые отношения лучше все же развивать, когда все «нагулялись», — поделилась журналистка.

Собчак взяла интервью у певца Вани Дмитриенко. В нем она заявила, что закон должен запрещать мужчинам до 30 лет вступать в брак.

Собчак была замужем дважды. В 2013 году она сыграла свадьбу с актером Максимом Виторганом. В их браке родился сын Платон. В 2019-м актер и телеведущая развелись. В том же году Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова.

В мае 2025-го Собчак выступила против идеи журналиста Сергея Ключенкова (Мардана) об увеличении демографии с помощью отмены пенсии.

Ранее Собчак наступила каблуком на ногу звезде «Джокера».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами