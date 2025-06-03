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Россиянам рассказали, как получить скидку при аренде дачи на лето

Специалист Бендриков: россияне могут попросить скидку при аренде дачи на лето
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Shutterstock

Россияне, желающие снять дачу на лето, могут потребовать скидку, если сантехническое оборудование, трубы и электрика в доме находятся в плохом состоянии. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

Он отметил, что в целом перед просмотром дачи следует изучить аналогичные предложения в той же локации. Если есть похожие и более дешевые варианты, эксперт посоветовал показать их арендодателю и попытаться договориться о скидке.

«Также следует сопоставлять информацию, которая указана в объявлении, с реальностью. Например, если было указано, что инфраструктура развита, а по факту рядом нет ни магазинов, ни автобусных остановок, это может быть поводом попросить снизить арендную плату», — добавил Бендриков.

При этом специалист призвал не придираться к каждой мелочи, потому что в этом случае арендодатель может отказаться сдавать дом.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин до этого рассказал «Газете.Ru», что справедливая стоимость аренды дачи на летний сезон составляет 278 тыс. рублей, или 93 тыс. рублей в месяц.

Ранее стало известно, чего больше всего боятся на даче.

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