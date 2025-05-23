Стало известно, чего больше всего боятся на даче

Каждый пятый россиянин не чувствует себя в безопасности на даче

Чаще всего панику на даче вызывает отсутствие пункта полиции или медицинской помощи (31%), недостаток привычных домашних удобств (29%) и опасения в связи с пожарами и другими техногенными ситуациями (29%). 20% боятся столкнуться с грабителями или другими нарушителями правопорядка. К таким выводам пришла Группа Ренессанс страхование (MOEX: RENI) в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В общей сложности каждый пятый не чувствует себя в безопасности на даче.

Четверти участников действительно приходилось сталкиваться с проблемными ситуациями в ходе пребывания на даче. Среди множества ответов наиболее частым происшествием стал укус клеща (34%), на втором месте оказалась агрессия местных жителей/отдыхающих (30%), а на третьем — встреча с дикими животными (25%). Еще 16% сталкивались с поломками автомобиля, и 14% — с пожаром.

Только 39% россиян стараются всеми силами избежать поездок на дачу. Чаще всего об абсолютном нежелании выбираться из города заявляли жители Санкт-Петербурга (50%), Омска (44%) и Казани (41%). Основными причинами отказа являются необходимость работать на огороде (30%) и отсутствие развлечений (27%). Интересно, что главными «домоседами» оказались зумеры — свыше половины (51%) молодых людей в возрасте от 18 до 25 заявили, что не любят дачу. С повышением возраста снижается число людей, которые не хотят ездить на дачу. Так, среди респондентов в возрасте от 26 до 35 доля тех, кто не любит такие поездки, составляет 39%, а у людей от 35 и старше она составляет 35%.

Интересно, что почти половина всех участников опроса (45%) испытывают чувство комфорта, находясь на даче, хоть им и необходимы определенные удобства: четверти (25%) не хватает холодного и горячего водоснабжения, оборудованного в доме санузла (24%), городских магазинов (23%), и только каждый пятый заявляет об отсутствии интернета.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих «согласовать перепланировку».