На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, чего больше всего боятся на даче

Каждый пятый россиянин не чувствует себя в безопасности на даче
close
encierro/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего панику на даче вызывает отсутствие пункта полиции или медицинской помощи (31%), недостаток привычных домашних удобств (29%) и опасения в связи с пожарами и другими техногенными ситуациями (29%). 20% боятся столкнуться с грабителями или другими нарушителями правопорядка. К таким выводам пришла Группа Ренессанс страхование (MOEX: RENI) в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В общей сложности каждый пятый не чувствует себя в безопасности на даче.

Четверти участников действительно приходилось сталкиваться с проблемными ситуациями в ходе пребывания на даче. Среди множества ответов наиболее частым происшествием стал укус клеща (34%), на втором месте оказалась агрессия местных жителей/отдыхающих (30%), а на третьем — встреча с дикими животными (25%). Еще 16% сталкивались с поломками автомобиля, и 14% — с пожаром.

Только 39% россиян стараются всеми силами избежать поездок на дачу. Чаще всего об абсолютном нежелании выбираться из города заявляли жители Санкт-Петербурга (50%), Омска (44%) и Казани (41%). Основными причинами отказа являются необходимость работать на огороде (30%) и отсутствие развлечений (27%). Интересно, что главными «домоседами» оказались зумеры — свыше половины (51%) молодых людей в возрасте от 18 до 25 заявили, что не любят дачу. С повышением возраста снижается число людей, которые не хотят ездить на дачу. Так, среди респондентов в возрасте от 26 до 35 доля тех, кто не любит такие поездки, составляет 39%, а у людей от 35 и старше она составляет 35%.

Интересно, что почти половина всех участников опроса (45%) испытывают чувство комфорта, находясь на даче, хоть им и необходимы определенные удобства: четверти (25%) не хватает холодного и горячего водоснабжения, оборудованного в доме санузла (24%), городских магазинов (23%), и только каждый пятый заявляет об отсутствии интернета.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих «согласовать перепланировку».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами