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Названа справедливая цена аренды дачи

Инвестстратег Бахтин: справедливая цена аренды дачи на лето — 278 тыс. рублей
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Shutterstock

Справедливая стоимость аренды дачи на летний сезон составляет 278 тыс. рублей, или 93 тыс. рублей в месяц, оценил для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Дачи обычно арендуют на сезон. И понятно, что есть предел, выше которого арендаторы подняться просто не могут. Если мы возьмем ситуацию, когда вся семья на лето уезжает из города и у них есть собственная выкупленная квартира в городе (нет аренды и ипотеки), то 40% месячного дохода — это условный предел на аренду дачи. За год получается около 4,8 месячного заработка семьи. Делим его на три летних месяца — 1,6 средней зарплаты. Средняя зарплата — около 58 тыс. рублей. Если взять за основу эту цифру, то на аренду дачи должно уходить не более 93 тыс. рублей в каждый летний месяц, или около 278 тыс. рублей за сезон. Это сопоставимо с парой недель отдыха в Турции. При условии, конечно, что человек готовился к лету и подкопил денег», — отметил Бахтин.

По данным ЦИАН, снять дачу среднего ценового сегмента в Московской области на это лето можно от 90 тыс. рублей до 180 тыс. рублей. Речь идет о дачах, расположенных в 30–60 км от МКАД и оснащенных базовыми удобствами: электричеством, водоснабжением, мебелью. По данным AllEstate, премиальные дачи на лето можно арендовать по цене от 300 тыс. рублей. Это просторные дома с современными удобствами, бассейном, баней, расположенные в престижных поселках ближе к Москве.

Ранее стало известно, чего больше всего боятся на даче.

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