На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Жители Сахалина рассказали о подземных толчках

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Сахалине
close
Uwe Anspach/Global Look Press

В районе Северо-Курильска произошло землетрясение. Данные об этом появились на сервисе eqalert.ru.

По данным сервиса, подземный толчок произошел в 00:48 3 июня, магнитуда составила 4,4. Сейсмособытие зафиксировали в координатах 50,1 северной широты и 156,6 восточной долготы. Очаг находился на глубине 51,8 км. Эпицентр располагался в 70 км от Северо-Курильска. По имеющимся сведениям, некоторые местные жители ощутили подземный толчок.

Очевидец рассказал Sakh.online, что он проснулся от подземных толчков.

«Трясло быстро, но не сильно», — прокомментировал житель.

В начале июня у побережья самого северного японского острова Хоккайдо было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. По его данным EMSC, толчки произошли в 18:51 (в 21:51 мск) в 135 км к юго-востоку от города Обихиро, где проживают 173 тыс. человек. Очаг находился на глубине 27 километров.

Ранее сейсмологи сообщили о сильном землетрясении возле Турции.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами