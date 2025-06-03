Жители Сахалина рассказали о подземных толчках

В районе Северо-Курильска произошло землетрясение. Данные об этом появились на сервисе eqalert.ru.

По данным сервиса, подземный толчок произошел в 00:48 3 июня, магнитуда составила 4,4. Сейсмособытие зафиксировали в координатах 50,1 северной широты и 156,6 восточной долготы. Очаг находился на глубине 51,8 км. Эпицентр располагался в 70 км от Северо-Курильска. По имеющимся сведениям, некоторые местные жители ощутили подземный толчок.

Очевидец рассказал Sakh.online, что он проснулся от подземных толчков.

«Трясло быстро, но не сильно», — прокомментировал житель.

В начале июня у побережья самого северного японского острова Хоккайдо было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. По его данным EMSC, толчки произошли в 18:51 (в 21:51 мск) в 135 км к юго-востоку от города Обихиро, где проживают 173 тыс. человек. Очаг находился на глубине 27 километров.

Ранее сейсмологи сообщили о сильном землетрясении возле Турции.