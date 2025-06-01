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В Подмосковье столкнулись грузовик и мотоцикл

«Осторожно, Москва»: в Подмосковье столкнулись грузовик, каршеринг и мотоцикл
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Telegram-канал «Осторожно, Москва»

На трассе М12 в Подмосковье произошла массовая авария с участием грузовика, каршерингового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП произошло на трассе М12 около Электростали. На кадрах – раскуроченная от удара легковушка и грузовик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии пострадали несколько человек. Обстоятельства аварии выясняются.

До этого в Челябинской области на трассе М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), столкнулись два грузовика, в результате чего по дорожному полотну разбросало овощи, фрукты и ягоды.

31 мая в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. В тот момент под ним проезжал поезд, в котором находились 388 пассажиров. Состав следовал по маршруту Климов — Москва, один из его вагонов оказался раздавлен.

Ранее сына дагестанского чиновника задержали после ДТП со школьницей в Саратове.

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