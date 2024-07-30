Названо натуральное средство от «укусов» крапивы

Ученые из медицинского центра Виктории в Великобритании обнаружили, что листья щавеля или салата-латука помогают снять жжение и зуд после «укусов» крапивы. Результаты исследования опубликованы в Emergency Medicine Journal (ЕМJ).

В исследовании приняли участие девять здоровых врачей отделения неотложной помощи. Испытуемые несколько раз провели по коже на предплечьях стеблями свежесобранной крапивы. После этого области ожога обработали двумя листьями щавеля или салата-латука путем растирания. При этом испытуемые не знали, какое из двух растений контактировало с кожей на каждой руке.

После проведения экспериментальной терапии испытуемых попросили предположить, какую руку обрабатывали щавелем. Также участники оценили эффективность лечения в соответствии с уровнем дискомфорта, ощущаемого на каждом из двух участков кожи, по шкале от одного до пяти (ноль — отсутствие дискомфорта, а пять — максимально возможный дискомфорт).

Трое участников верно указали, какую руку обрабатывали щавелем, трое ошиблись, а остальные были неспособны «угадать», какое средство применялось. Результаты показали, что среднее абсолютное снижение показателя зуда через пять минут после обработки составило три балла для щавеля и два балла для салата-латука. По словам исследователей, дискомфорт от «укусов» крапивы уменьшался в течение 15-20 минут при применении как щавеля, так и латука.

Ученые отметили, что возможно, бездействие принесло бы облегчение так же быстро. Однако втирание листьев щавеля или латука может быть полезно для детей, которые не готовы долго мириться с дискомфортом и болью. Исследователи также предположили, что терапевтический эффект обусловлен охлаждающими и успокаивающими свойствами сока, испаряющегося из измельченных листьев.

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