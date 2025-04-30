Крокодил утащил десятилетнего мальчика на дно реки

В Индии десятилетний ребенок получил серьезные травмы после нападения крокодила, пострадавший не выжил. Об этом сообщает VOI.

По данным издания, мальчик отправился на прогулку по реке вместе с шестью друзьями, в какой-то момент на школьника напал хищник. Ребенок пытался спастись и ухватился за бамбуковую палку, но это ему не помогло, и крокодил утащил его на дно.

Когда об исчезновении мальчика стало известно, волонтеры отправились его искать. На следующий день его подняли со дна реки в 200 метрах от места, где произошел инцидент, однако спасти не смогли.

Подобный случай произошел в Индонезии в прошлом месяце. Ребенок находился в лодке вместе с друзьями, и высунул руку за борт. После этого он почувствовал укус, затем рептилия утащила пострадавшего под воду. Дети пытались спасти друга, но не смогли.

Позже один из местных фермеров обнаружил пострадавшего, ребенок плыл по течению головой вниз. Мальчик не выжил.

Ранее мужчина решил погладить крокодила и едва не лишился руки.