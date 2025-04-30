Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крокодил утащил десятилетнего мальчика на дно реки

В Индии крокодил искусал десятилетнего мальчика
close
Depositphotos

В Индии десятилетний ребенок получил серьезные травмы после нападения крокодила, пострадавший не выжил. Об этом сообщает VOI.

По данным издания, мальчик отправился на прогулку по реке вместе с шестью друзьями, в какой-то момент на школьника напал хищник. Ребенок пытался спастись и ухватился за бамбуковую палку, но это ему не помогло, и крокодил утащил его на дно.

Когда об исчезновении мальчика стало известно, волонтеры отправились его искать. На следующий день его подняли со дна реки в 200 метрах от места, где произошел инцидент, однако спасти не смогли.

Подобный случай произошел в Индонезии в прошлом месяце. Ребенок находился в лодке вместе с друзьями, и высунул руку за борт. После этого он почувствовал укус, затем рептилия утащила пострадавшего под воду. Дети пытались спасти друга, но не смогли.

Позже один из местных фермеров обнаружил пострадавшего, ребенок плыл по течению головой вниз. Мальчик не выжил.

Ранее мужчина решил погладить крокодила и едва не лишился руки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами