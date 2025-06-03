Крокодил съел беременную женщину в ее доме

Daily Mail: в Индонезии крокодил напал на беременную женщину на кухне ее дома

В Индонезии крокодил проник в затопленный дом и напал на беременную женщину. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, 28-летняя Мунира находилась на восьмом месяце беременности. В день трагедии она готовила обед у себя на кухне, когда из мутной воды внезапно вынырнул крокодил и укусил ее за ногу. На крики прибежала сестра Муниры, но помочь уже не успела — крокодил утянул женщину под воду. Через полчаса местные жители нашли части тела пострадавшей в реке Мамбулу. Полиция подтвердила, что у нее не было шансов спастись.

Журналисты объяснили, что из-за сильных дождей уровень воды в районе резко поднялся, и река вышла из берегов, затопив дом, стоящий на сваях. Хищник воспользовался ситуацией и незаметно подобрался к женщине.

По данным местных властей, число нападений крокодилов в стране вызывает тревогу. Только в прошлом году было зарегистрировано 179 инцидентов, 92 из которых закончились трагично. Причиной назвали разрушение естественной среды обитания крокодилов и нехватку пищи.

С 1999 года гребнистые крокодилы в Индонезии находятся под охраной государства, что усложняет контроль над их численностью. Жители пострадавших районов требуют от властей более активных действий для предотвращения новых трагедий.

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