Российские зоологи нашли легкий способ отпугивать диких зверей

Зоологи из Иркутского национального исследовательского технического университета предложили отпугивать зверей с помощью огненно-звукового эффекта. Об этом пишет ТАСС.

Созданный ими для этого инструмент эффективен на дистанции до трех метров и безопасен для животных. Устройство состоит из емкости с горючим газом, накопительной камеры и пьезоэлемента, а также раструба с резонатором. При столкновении с хищником пользователям прибора будет достаточно нажать на триггер, после чего вид пламени и громкий звук вызовут у животных безусловные рефлексы бегства.

Преимуществом разработки российские зоологи называют отсутствие опасности для людей и возможность неприцельного использования.

До этого в приморском селе, где медведь напал на отца и сына, заметили тигра.

Пострадавших от действий медведя отца и сына нашли несколько дней назад. По данным министерства природы региона, хищник ворвался в дом и нанес травмы двоим взрослым мужчинам, которых спасти не удалось. В ведомстве также заявляли о том, что тот же медведь съел собаку недалеко от дома россиян.

Ранее встреча тигра и медведя в индийском заповеднике попала на камеру.