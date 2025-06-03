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В российском регионе расцвели «черные тюльпаны»

На горных склонах Сочи появились уникальные «черные тюльпаны»
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Smit/Shutterstock/FOTODOM

Редкие рябчики, известные в народе как черные тюльпаны, начали цвести на горных склонах Сочи. Об этом сообщили в местном национальном парке.

В этом районе появились несколько видов рябчиков: широколистный, холмовой и лагодехский. Каждый из них обладает своими уникальными характеристиками. Например, рябчик широколистный напоминает черный тюльпан благодаря своему темному окрасу, тогда как холмовой рябчик может быть как желтым, так и зеленоватым. Эти цветы можно встретить на хребтах Аибга и Ачишхо. Лагодехский рябчик, в свою очередь, встречается как на склонах, так и в лесных массивах.

В национальном парке Сочи подчеркнули важность бережного отношения к горным цветам и необходимости конкретных мер по их защите.

«И самое главное — не срывайте рябчики», — призвали волонтеры.

Специалисты добавили, что эти изящные цветы должны оставаться на своих местах, наслаждаясь тишиной и гармонией природы.

В мае в Казахстане гостей фестиваля тюльпанов бросили в 10 км от праздника на жаре, а все цветы — раздавили.

Ранее в МГУ расцвела орхидея-вампир Дракула.

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