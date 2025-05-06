В Казахстане посетители фестиваля тюльпанов столкнулись с проблемами

В Казахстане гостей фестиваля тюльпанов бросили в 10 км от праздника на жаре, а все цветы — раздавили. Об этом сообщает телеканал КТК.

Мероприятие, организованное в живописных горах в сотне километров от Тараза, вызвало волну недовольства среди гостей. Как сообщает КТК, организаторы активно рекламировали событие, гарантируя бесплатный трансфер, потрясающие природные виды и насыщенную программу. Однако вместо обещанного отдыха участники столкнулись с проблемами.

Ранним утром в субботу около тысячи человек отправили из Тараза к подножью Каратау на десяти автобусах. По задумке организаторов, гостей должны были пересадить на внедорожники («Нивы» и «Пазики») для финального этапа пути. Но машины встали: у кого-то закончилось топливо, у других сломалась коробка передач.

По данным КТК, пока чиновники и почетные гости беспрепятственно добирались до места, обычные посетители оказались брошены в 10 км от основной площадки. Люди были вынуждены либо идти пешком по сложному горному рельефу, что особенно трудно далось семьям с детьми и пожилым, либо платить за попутки. В это время на основной площадке фестиваль шел полным ходом: там устанавливался рекорд по созданию самого большого войлочного ковра с изображением тюльпана, проводился конкурс дойки кобыл, а иностранные гости из Европы и СНГ наблюдали за происходящим. Аким области Ербол Карашукеев с трибуны рассказывал о росте турпотока на 27% и развитии инфраструктуры.

Особое возмущение вызвало отношение к краснокнижным тюльпанам — многие цветы оказались затоптаны еще до начала мероприятия.

Официальные лица объяснили проблемы неожиданно большим количеством гостей — вместо запланированных трех тысяч приехало около пяти.

Ранее сообщалось, что зарубежные артисты выступят на российском фестивале «Мелиховская весна».