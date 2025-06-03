В РЖД обновили рекомендации для пассажиров после ЧП в Брянской области

Пассажиров поездов после ЧП в Брянской области просят ложиться головой к дверям

После обрушения моста на пассажирский поезд Климов — Москва в Брянской области пассажиров поездов стали просить ложиться головой к дверям. Об этом сообщает РИА Новости.

Для сотрудников РЖД провели отдельный инструктаж. Теперь проводники на данном направлении просят пассажиров ложиться на свои места, располагаясь головой к дверям. Рекомендации ввели из соображений безопасности для пассажиров.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. Под переправой проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов.

Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что автомобильный мост рухнул в связи с незаконным вмешательством в деятельность транспорта. При крушении пострадали более ста, еще четверо получили несовместимые с жизнью травмы.

Позже в РЖД рассказали, что машинист поезда Павел Мишин спас сотни жизней, пожертвовав собой.

Ранее в Ивановской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком.